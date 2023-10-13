Около 400 человек убирают территорию возле Гремячей горы в Пскове

15:36, 13 октября 2023, ПАИ

Около 400 человек участвуют в городском субботнике возле Гремячей горы на берегу Псковы сегодня, 13 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Субботник проходит с целью очистки природной территории от мусора и отправки собранных отходов на переработку, а также сохранения чистоты природного комплекса.

Чистоту и порядок на территории наводят сотрудники правительства Псковской области, региональных комитетов, слушатели центра «Воин».

«Мы принимаем участие, потому что любим свой город и хотим, чтобы он был чистым и красивым», – отметил представитель Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи в Псковской области «Воин» Владислав Бобылёв.