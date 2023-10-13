Кубок Псковской области по гиревому спорту разыграют 28 октября

16:00, 13 октября 2023, ПАИ

Кубок Псковской области по гиревому спорту разыграют в спорткомплексе «Писковичи» 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гиревого спорта Псковской области.

К участию в соревнованиях допустят спортсменов от 18 лет, имеющих базовую физическую подготовку.

Состязания пройдут в двух дисциплинах. Для мужчин предусмотрен толчок по длинному циклу в весовых категориях 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 95 килограммов. Женщинам необходимо будет выполнить рывок гири с одной перекладкой. Победителем будет считаться спортсмен, который наберёт наибольшее количество очков в своей весовой категории.

Призёры соревнований получат дипломы и медали. Победителей дополнительно наградят кубками.

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