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Спорт

Кубок Псковской области по гиревому спорту разыграют 28 октября

Кубок Псковской области по гиревому спорту разыграют в спорткомплексе «Писковичи» 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гиревого спорта Псковской области.

Кубок Псковской области по гиревому спорту разыграют 28 октября. Фото: Наталья Глухова

К участию в соревнованиях допустят спортсменов от 18 лет, имеющих базовую физическую подготовку.

Состязания пройдут в двух дисциплинах. Для мужчин предусмотрен толчок по длинному циклу в весовых категориях 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 95 килограммов. Женщинам необходимо будет выполнить рывок гири с одной перекладкой. Победителем будет считаться спортсмен, который наберёт наибольшее количество очков в своей весовой категории.

Призёры соревнований получат дипломы и медали. Победителей дополнительно наградят кубками.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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