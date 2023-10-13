Подрядчика привлекли к ответственности за срыв капремонта домов в Острове

16:43, 13 октября 2023, ПАИ

Недобросовестного подрядчика привлекли к ответственности за срыв капитального ремонта фундамента двух многоквартирных домов в Острове. Об этом ПАИ сообщили в Островской межрайонной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что подрядчик не выполнил в установленные сроки капитальный ремонт фундамента двух многоквартирных домов в Острове.

В связи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор внёс представление руководителю подрядной организации, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.