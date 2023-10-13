Подрядчика привлекли к ответственности за срыв капремонта домов в Острове
Недобросовестного подрядчика привлекли к ответственности за срыв капитального ремонта фундамента двух многоквартирных домов в Острове. Об этом ПАИ сообщили в Островской межрайонной прокуратуре.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что подрядчик не выполнил в установленные сроки капитальный ремонт фундамента двух многоквартирных домов в Острове.
В связи с выявленными нарушениями межрайонный прокурор внёс представление руководителю подрядной организации, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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