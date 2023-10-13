Выставка художественного оружия открылась в Пскове

16:57, 13 октября 2023, ПАИ

Выставка художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали» открылась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника сегодня, 13 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В залах Поганкиных палат присутствует боевое, охотничье, парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX века стран Западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока начиная с XVIII столетия.

Владимиро-Суздальский музей представил на выставке в первую очередь образцы оружия XVIII-XIX веков, поступившие в 1920-1921 годах из дворянских усадеб В. С. Храповицкого, Трегубовых, Воронцовых-Дашковых, а также из Владимирской губернской чрезвычайной комиссии.



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ



Фото: Корреспондент ПАИ













Посетители могут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнать о том, как устроен кремневый пистолет.