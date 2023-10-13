Дмитрий Пирог оценил подготовку великолукских боксёров

18:22, 13 октября 2023, ПАИ

Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, который стал почётным гостем на 25-м региональном турнире по боксу памяти Е. А. Клевцова в Великих Луках, высоко оценил подготовку великолукских боксёров. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках состязаний, пишет Luki-News.

«Ребята талантливые, и, что самое главное, у них есть желание заниматься. За всё это спасибо тренерам. Чётко прослеживается великолукская школа бокса с её почерком. Видно, что тренеры прикладывают максимум усилий», – сказал Дмитрий Пирог.

Отметим, около 150 спортсменов заявились для участия в турнире. В этом году в Великие Луки приедут команды из Белоруссии, Карелии, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областей, а также из разных районов Псковской области.

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