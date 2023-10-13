Современные спортивные комнаты откроют в общежитиях ПсковГУ

17:15, 13 октября 2023, ПАИ

Современные спортивные комнаты откроют в общежитиях ПсковГУ. Открыть их планируют к концу ноября, сообщил ПАИ директор центра физической культуры, студенческого спорта и здоровьесбережения, руководитель проекта Артём Момент.

«Университет стремится к тому, чтобы как можно больше студентов систематически занимались физической культурой и спортом. Для этого в общежитиях на улице Воеводы Шуйского, 6 и улице Инженерной, 8 будут отремонтированы и оснащены спорткомнаты», – рассказал Артём Момент.

Капитальный ремонт в комнатах уже начался. Специалисты меняют полы, потолки, освещение, окна, укладывают специальное напольное покрытие, выравнивают и красят стены.

Как только ремонтные работы завершатся, комнаты оснастят спортивным оборудованием и инвентарем. Будут установлены скамьи для жима лёжа, перекладины для подтягивания, гимнастические кольца, напольные параллельные брусья, плиобоксы для прыжков. В каждой спорткомнате будут скакалки, гантели, гири, коврики для занятия фитнесом – всё то, что необходимо для полноценных занятий спортом.

«Мы реализуем дисциплины, модули по физической культуре и спорту в объёме 400 часов: 72 часа – физическая культура и спорт, 328 – элективные дисциплины. Но они в соответствии с планом раскиданы на первых трёх курсах, потом студент зачастую перестает систематически заниматься физической культурой и спортом. Чтобы дать возможность ребятам заниматься, не тратя деньги, мы решили оборудовать и отремонтировать спортивные комнаты в общежитиях», – рассказал Артём Момент.

Отметим, что ремонт и оборудование спортивных комнат в студенческих общежитиях стало возможным благодаря тому, что университет прошёл конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».