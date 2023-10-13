Восемь базовых станций связи запустят в Псковской области до конца ноября

17:43, 13 октября 2023, ПАИ

Восемь базовых станций связи установит «Ростелеком» в Псковской области до конца ноября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников по итогам совещания с вице-президентом – директором филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.

В этом году в Псковской области ПАО «Ростелеком» уже установил и модернизировал 12 базовых станций в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0».

«982 домохозяйства обеспечены волоконно-оптической инфраструктурой и имеют возможность подключиться к скоростному интернету. Строительство продолжается», – написал глава региона.

В следующем году запланировано строительство ещё десяти базовых станций.

«Благодарю Александра Евгеньевича и всю команду филиала за установленные вышки, качественно и своевременно проведённые работы. Будем и дальше продолжать конструктивное сотрудничество», – заключил Михаил Ведерников.