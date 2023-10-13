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Общество

Архив Псковской области открывает выставку документов о Пушкине

Выставка архивных документов «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!» откроется в Пскове 17 октября. Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения поэта А. С. Пушкина, юбилей которого будет отмечаться в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в Государственном архиве Псковской области.

На выставке представят копии документов из фондов Государственного архива Псковской области и его научно-справочной библиотеки. Материалы рассказывают о предках А. С. Пушкина, его пребывании на Псковской земле. Особое внимание уделено окружению поэта во время его ссылки в Псковскую губернию в 1824–1826 годах.

В экспозицию выставки включены императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, письма, а также документы о предании тела А. С. Пушкина земле в Святогорском монастыре.

При оформлении выставки использованы и интерактивные элементы. Будет представлена карта Псковской губернии, по которой посетители смогут самостоятельно обозначить места, где бывал поэт. Макет генеалогического древа Ганнибалов даст возможность ознакомиться с родословной А. С. Пушкина. Размещенные на специальных стойках фотоальбомы расскажут о Пушкинских праздниках поэзии.

Место проведения: Псков, улица Петрова, 1, Государственный архив Псковской области.

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