Семинар «Десятилетие детства: ориентиры работы детских библиотек» прошёл в Пскове

21:57, 13 октября 2023, ПАИ

Семинар руководителей и специалистов муниципальных детских библиотек Псковской области «Десятилетие детства: ориентиры детских библиотек» прошёл в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Открыла семинар директор Псковской областной библиотеки для детей и юношества Ирина Осадчая с отчётом о работе библиотек региона в рамках программы «Десятилетия детства».

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рассказала о реализации культурно-просветительских программ для школьников, а также ознакомила с концепцией поддержки детского и юношеского чтения и с реабилитацией инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Представитель Российской государственной детской библиотеки Ольга Мезенцева рассказала о плане основных мероприятий обучения и воспитания детей в рамках Десятилетия детства в период до 2027 года. Цель мероприятий – всестороннее развитие детей с использованием уникальных интерактивных пространств, где дети знакомятся с духовно-нравственными ценностями России.

На семинаре псковский писатель Надежда Вальнер презентовала новую книгу «Разговор под цветущими липами», которая направлена на развитие нравственно-духовной работы среди подростков.

Опыт работы централизованной библиотечной системы Пскова был представлен в выступлении сотрудника детской экологической библиотеки «Радуга» Ирины Столовой. Она рассказала о псковских сказках и формах работы с ними, а также провела мастер-класс на примере одной из региональных сказок.