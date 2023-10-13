Чемпионат и первенство Псковской области по биатлону стартуют завтра

18:01, 13 октября 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по летнему биатлону пройдут в центре «Юность» Островского района завтра, 14 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер-преподаватель спортшколы «Ника» Олег Макеев.

Спортсмены будут соревноваться в шести возрастных категориях.

«У нас будет 20 человек из Пскова. Всего будет около 60 участников, в том числе спортсмены из Себежа, Невеля и Великих Лук», – отметил Олег Макеев.

Победителей и призёров наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

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