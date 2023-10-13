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Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по биатлону стартуют завтра

Чемпионат и первенство Псковской области по летнему биатлону пройдут в центре «Юность» Островского района завтра, 14 октября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер-преподаватель спортшколы «Ника» Олег Макеев.

Чемпионат и первенство Псковской области по биатлону стартуют завтра. Фото: ПАИ

Спортсмены будут соревноваться в шести возрастных категориях.

«У нас будет 20 человек из Пскова. Всего будет около 60 участников, в том числе спортсмены из Себежа, Невеля и Великих Лук», – отметил Олег Макеев.

Победителей и призёров наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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