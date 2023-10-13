Wildberries отменит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

22:13, 13 октября 2023, ПАИ

Wildberries отменит комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard и вернёт клиентам дополнительно удержанные денежные средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Wildberries принял решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы», – говорится в сообщении.

Решение принято по итогам совещания, которое состоялось 12 октября в Генпрокуратуре с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора.

Wildberries ранее сообщил, что с 10 октября при оплате заказов с помощью карт Visa и Mastercard, выпущенных в России, взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку платежа, в размере 3 % от стоимости покупки.