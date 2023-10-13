Опытом ПсковГУ в проведении международных мероприятий поделилась Наталья Ильина в МГИМО

22:53, 13 октября 2023, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина выступила спикером на пленарной сессии «Реализация гуманитарной политики Российской Федерации через систему летних институтов и университетов». Встреча состоялась в рамках фестиваля лучших практик вузов – участников и кандидатов программы «Приоритет 2030» Priority Fest 2023, который проходит в МГИМО 12–13 октября. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Наталья Ильина поделилась опытом вуза в качестве оператора и площадки проведения международных образовательных проектов «Летний университет» и «Летний институт», инициированных Министерством науки и высшего образования РФ.

Напомним, в этом году Priority Fest традиционно совмещён с уже ставшей известной крупнейшей конференцией специалистов-международников – XV Конвентом Российской ассоциации международных исследований (РАМИ). Цель мероприятия – обмен накопленным опытом, инструментарием и экспертизой, а также обсуждение планов создания новых консорциумов и партнёрств.

Фестиваль объединил делегации более шестидесяти вузов во главе с ректорами университетов. Участниками мероприятий стали более 700 человек, представляющие передовые практики высших учебных заведений России в области развития научного и человеческого потенциала.

Организаторами мероприятия выступают МГИМО и ФГАНУ «Социоцентр» – оператор программы «Приоритет 2030».

Добавим, что проект «Летний университет» в разные годы объединял школьников и студентов стран СНГ и ближнего зарубужья – Республики Беларусь, Армении, Белорусии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Сирии. Ребята из разных государств встречались на площадках российских вузов.

Студенты проходили обучение по дополнительным образовательным программам, в их числе – информационные системы и технологии, программирование, инженерные науки, биоинженерия и медицина, история, филология, международная журналистика, маркетинг, экономика и управление, туризм и сервис, дизайн, менеджмент, сельское хозяйство, логопедия и дефектология, педагогика.

Проект «Летний институт» направлен на вовлечение зарубежных исследователей и преподавателей в научно-образовательную среду России. Для участников были организованы практические занятия, стажировки на базе университетов-партнёров, встречи с экспертами из научного сообщества, анализ кейсов, а также насыщенная экскурсионная программа.