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Спорт

Команда из Псковской области одержала 8 побед над боксёрами Забайкальского края 

Матчевая встреча по боксу между Псковской областью и Забайкальским краем завершилась победой псковской команды. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Из восьми поединков команда из Псковской области одержала восемь побед. В числе победителей боксёры, представляющие область: Супхан Курбанов, Евгений Шмидт, Ярослав Безсолов, Артур Кулаков, Кирилл Титов, Элми Зиядзаде, Дмитрий Поляк, Сергей Егоров.

Напомним, что матчевая встреча проходит в рамках турнира по боксу памяти тренера Евгения Клевцова, идейного вдохновителя великолукской школы бокса.

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