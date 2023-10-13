Команда из Псковской области одержала 8 побед над боксёрами Забайкальского края

23:25, 13 октября 2023, ПАИ

Матчевая встреча по боксу между Псковской областью и Забайкальским краем завершилась победой псковской команды. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Из восьми поединков команда из Псковской области одержала восемь побед. В числе победителей боксёры, представляющие область: Супхан Курбанов, Евгений Шмидт, Ярослав Безсолов, Артур Кулаков, Кирилл Титов, Элми Зиядзаде, Дмитрий Поляк, Сергей Егоров.

Напомним, что матчевая встреча проходит в рамках турнира по боксу памяти тренера Евгения Клевцова, идейного вдохновителя великолукской школы бокса.