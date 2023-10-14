Ветераны Себежской таможни привели в порядок воинские захоронения в деревне Байкино

11:32, 14 октября 2023, ПАИ

Ветераны Себежской таможни привели в порядок территорию братского захоронения в деревне Байкино Себежского района. Об этом сообщает газета «Призыв».

«С момента реорганизации Себежской таможни в 2016 году мы, ветераны, взяли на себя обязательства сохранять её традиции. Уход за братским захоронением – одна из них. Мы традиционно уже семь лет выезжаем на субботники к 9 Мая, 22 июня и к Покрову по народной и христианской традиции», – рассказала председатель совета ветеранов Александра Зубкова.

Александра Зубкова также поблагодарила всех, кто принял участие в уборке захоронений.