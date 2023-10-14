Покровская ярмарка состоялась в Новосокольниках

14:49, 14 октября 2023, ПАИ

Покровская ярмарка прошла на площади возле храма Святителя Николая в Новосокольниках сегодня, 14 октября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Традиционно ярмарку открыл настоятель храма протоиерей Иоанн Ильницкий. Он поздравил всех с праздником. «Призываем Божию Матерь, чтобы она сохранила нас, наших родных и близких, сохранила нашу Родину – Россию от всех врагов, видимых и невидимых, чтобы она оберегала всех», – сказал он.

В этом году почётное место в сценарии ярмарки заняли огородники, садоводы, цветоводы и мастера декоративно-прикладного творчества, которые принимали участие в районном этапе смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

Глава администрации города Николай Наумов и председатель районного Совета ветеранов, почётный гражданин города Галина Александровна вручили заслуженные благодарственные письма и подарки. Их обладателями стали Александр и Нина Голубевы, Татьяна Страдзе, Иван и Людмила Кисляковы.

На ярмарке можно было приобрести рыбу, мясо и полуфабрикаты, молочную продукция, овощи, саженцы, цветы, промышленные товары, сувениры и многое другое. Организаторы ярмарки угощали посетителей гречневой кашей и горячим чаем.

Также на мероприятии выступили солисты и коллективы районного досугового комплекса.