Покровская ярмарка состоялась в Новосокольниках
Покровская ярмарка прошла на площади возле храма Святителя Николая в Новосокольниках сегодня, 14 октября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».
Традиционно ярмарку открыл настоятель храма протоиерей Иоанн Ильницкий. Он поздравил всех с праздником. «Призываем Божию Матерь, чтобы она сохранила нас, наших родных и близких, сохранила нашу Родину – Россию от всех врагов, видимых и невидимых, чтобы она оберегала всех», – сказал он.
В этом году почётное место в сценарии ярмарки заняли огородники, садоводы, цветоводы и мастера декоративно-прикладного творчества, которые принимали участие в районном этапе смотра-конкурса «Ветеранское подворье».
Глава администрации города Николай Наумов и председатель районного Совета ветеранов, почётный гражданин города Галина Александровна вручили заслуженные благодарственные письма и подарки. Их обладателями стали Александр и Нина Голубевы, Татьяна Страдзе, Иван и Людмила Кисляковы.
На ярмарке можно было приобрести рыбу, мясо и полуфабрикаты, молочную продукция, овощи, саженцы, цветы, промышленные товары, сувениры и многое другое. Организаторы ярмарки угощали посетителей гречневой кашей и горячим чаем.
Также на мероприятии выступили солисты и коллективы районного досугового комплекса.
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