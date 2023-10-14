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Спорт

Чемпионат по бегу на шоссе Порхов – Красуха прошёл в Псковской области в 45-й раз

Традиционный 45-й легкоатлетический пробег Порхов – Красуха состоялся в Порховском районе сегодня, 14 октября. Об этом пишет районная газета «Порховские вести».

Чемпионат по бегу на шоссе Порхов – Красуха прошёл в Псковской области в 45-й раз. Фото: «Порховские вести»

Пробег прошёл в рамках чемпионата Псковской области по бегу на шоссе и посвящённ 80-летию памяти жертв фашизма. Он стартовал у мемориала в деревне Красуха Порховского района. 

Мероприятие приурочено к скорбной памятной дате: ровно 80 лет назад деревня Красуха была сожжена вместе с жителями немецко-фашистскими захватчиками. Распоряжение о подготовке к проведению спортивного мероприятия подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документом также утверждён состав организационного комитета. 

Фото: администрация Порховского района

На старт вышли представители разных возрастных категорий. Для юных спортсменов 2006 года рождения и младше были предусмотрены следующие дистанции 5 километров для юношей и 3 километра для девушек. Легкоатлеты в возрасте от 18 до 49 лет смогли выбрать разные дистанции для преодоления: для мужчин это 10 и 21,1 километра, для женщин – 5 и 10 километров. В возрастной категории от 50 лет и старше для мужчин предусмотрели дистанцию 10 километров, для женщин – 5 километров.

Организаторами выступили комитет по спорту Псковской области, региональная Федерация лёгкой атлетики, комитет по спорту и молодёжной политики администрации Порховского района.

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