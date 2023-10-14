Опочка празднует свой 609-й день рождения

20:25, 14 октября 2023, ПАИ

609-ю годовщину основания города празднует Опочка в Псковской области сегодня, 14 октября. Опочан поздравили глава района Юрий Ильин и председатель районного Собрания депутатов Татьяна Полянская. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

«У Опочки богатая история и отличные перспективы. Она успешно развивалась и развивается на протяжении всей своей жизни с того момента, когда была просто крепостью. Этот город вместе с его историей, его традициями, его заслугами, достижениями и планами на будущее делаете вы, жители. Вы его сердце, его душа, его поклонники и его звёзды. Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, живём и работаем, навсегда остаётся в нашем сердце! Сегодня и праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу Опочецкой земли. И конечно, праздник молодого поколения, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой родины», – обратились к жителям Опочки представители власти.

Они пожелали городу развития, процветания, роста и молодости, а его жителям – счастья, благополучия, крепкого здоровья и плодотворной созидательной работы на благо Опочки и района.