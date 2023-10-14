Как рассчитать сумму больничного, рассказали псковичам

21:19, 14 октября 2023, ПАИ

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на основании больничного, который оформлен из-за болезни, травмы, ухода за больным членом семьи или карантина. Как правильно рассчитать сумму выплат, рассказал эксперт SuperJob.

Сумма, получаемая за период больничного, зависит от общего трудового стажа, в течение которого за работника вносились отчисления в Фонд социального страхования (ФСС) до 2023 года. Если такой общий стаж составляет менее пяти лет, то за время болезни работнику оплачивается 60% среднего заработка; если от пяти до восьми лет – 80%; более восьми лет — 100%.

Если за два прошедших года место работы поменялось, то рассчитывать сумму выплат будут по той же схеме, но с учётом доходов на предыдущем месте работы.

При увольнении работодатель до конца 2022 года был обязан выдать справку о сумме заработной платы, на которую были начислены страховые взносы – при расчёте больничного бухгалтер исходил именно из этого документа. С 2023 года работодатель при увольнении может не выдать справку о сумме выплат. Для получения подобных сведений новый работодатель сам запросит эти сведения в СФР.

Сейчас больничный выплачивается по частям: пособие за первые три дня больничного выплачивает работодатель, за все остальные дни – СФР напрямую. Для этого ваш работодатель должен будет передать нужные сведения о вас в СФР. Пособие поступит на счет, который вы укажете в сведениях о себе (такие сведения просит предоставить работодатель, как правило, при приеме на работу или при наступлении страхового случая).