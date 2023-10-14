Юные футболисты из Псковской области победили на детском турнире в Петербурге
Призовые места завоевали юные спортсмены из Псковской области, участвуя в турнире по футболу для детей 2014-2018 года рождения. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге сегодня, 14 октября. Об этом пишет газета «Льновод» Палкинского района.
От Псковской области участвовали две команды: из Пскова и сборная Палкино – Остров.
Кубок турнира Lion Cup достался футболистам сборной Палкино – Остров. Спортсмены из Пскова завоевали «серебро».
«Команды в пути домой, ещё едут. Уставшие, но счастливые и довольные», – пишет газета со ссылкой на маму одного из участников турнира.
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