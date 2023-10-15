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Общество

День отца отмечают в России сегодня

В России начиная с 2021 года отмечается важный семейный праздник – День отца, сообщает calend.ru. Дата его празднования – третье воскресенье октября.

До этого времени свой «официальный» день был только у российских мам, он отмечается в последнее воскресенье ноября начиная с 1998 года. А вот День отца до 2021 года не имел официального статуса, хотя инициативы учреждения такого праздника звучали не раз. К тому же в ряде российских регионов День отца отмечали на местном уровне уже несколько лет.

Поэтому представители общественности и политики не раз выступали с инициативой установить День отца на официальном уровне. Вновь этот вопрос летом 2018 года подняла глава комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, которая внесла в Госдуму проект закона, предлагающего установить праздник День отца и отмечать его в последнюю субботу октября. Однако он был отклонён.

К идее вернулись весной 2021 года, когда на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о деятельности Совета отцов и о традициях празднования Дня отцов в регионах России. В итоге Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца, поддержанное президентом страны, который и подписал соответствующий указ об установлении праздника.

Таким образом «несправедливость» была устранена, и праздник, посвящённый отцам, получил официальный общероссийский статус наравне с другими семейными праздниками – Днём матери, Днём защиты детей и Днём семьи, любви и верности.

Напомним, что День отца празднуется и в других странах, в большинстве это третье воскресенье июня.
 

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