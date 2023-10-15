В России снизился спрос на детское питание

10:24, 15 октября 2023, ПАИ

Детское питание в России за год не подорожало, при этом спрос на него понизился на 20 % из-за того, что в 2022 году родители сделали запасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур Маркет».

«В сентябре 2023 года жители России покупали товары для детского питания на 21 % реже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом цены на детское питание за прошедший год практически не изменились», – говорится в исследовании. Как уточняется там же, спрос упал из-за того, «что в 2022 году родители запасались детским питанием, ожидая перебоев с поставками, но дефицита не случилось – отечественные производители насытили рынок».

В исследовании также отмечается, что падение спроса зафиксировали и на рынке игрушек для детей: число покупок в сентябре 2023 года снизилось на 9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя цена на игрушки за тот же период выросла более чем на четверть – с 620 до 782 рублей.

По словам специалистов, рост цен на рынке игрушек происходит на фоне нарушения логистических цепочек. А когда цена растёт, игрушки покупают реже. В свою очередь, с детским питанием ситуация «не такая однозначная»: стоимость товаров практически не влияет на уровень продаж.