Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности и дорожного хозяйства

11:41, 15 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников пищевой промышленности и сотрудников дорожного хозяйства. Пост об этом глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Работники пищевой промышленности трудятся днём и ночью, чтобы обеспечить нас самыми вкусными и свежими продуктами. Спасибо за ваше ответственное отношение к работе, качественную продукцию и умение вкладывать душу в своё дело!

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Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов дорожного хозяйства с каждым годом дороги нашей области становятся всё лучше и комфортнее: ремонтируются и реконструируются улицы и тротуары, мосты, совершенствуется автомобильная инфраструктура. В дорожном хозяйстве работают исключительно компетентные, ответственные и целеустремлённые специалисты», – написал глава региона.