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Общество

Почти полтора миллиона рублей выделят на ремонт фасада дома на улице Юбилейной в Пскове

Почти 1,5 млн рублей будет выделено на проведение первоочередных противоаварийных работ на фасаде многоквартирного дома №32 на улице Юбилейной. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Отметим, что из-за нарушений при проектировании на фасаде стали идти трещины и разрушаться облицовочная кирпичная кладка. Летом деформация ускорилась.

«Первоначально планировали полностью разобрать кирпичную кладку. Но специалисты пришли к выводу, что это ошибка – без наружного слоя дом зимой оставлять нельзя, а оперативно провести такой объём работ сложно.

Поэтому приняли решение по локальному ремонту участка фасада между 1 и 2 подъездами. Здесь разобрали кирпичную кладку, чтобы избежать обрушения. Теперь предстоят ремонтно-восстановительные работы облицовочного слоя. Полноценно дом в порядок приведёт уже фонд капитального ремонта», — написал гглава региона.

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