Пропавшего без вести псковича разыскивает полиция

13:05, 15 октября 2023, ПАИ

Псковские полицейские разыскивают пропавшего без вести в июне 2023 псковича. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в доме по улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы:на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткие.

Был одет: черная куртка, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-2144897, 59-63-22 (дежурная часть).