Информационная система Псковской области начнёт работать в новых регионах

15:14, 15 октября 2023, ПАИ

Информационная система «Цифровое образование Псковской области» начнёт работу в четырёх новых российских регионах. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сейчас идёт развёртывание систем в центре обработки данных Минцифры.

Планируется, что уже в этом году жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут пользоваться сервисами в сфере образования.

Через систему можно будет записывать детей в детские сады и школы, в учреждения среднего профессионального образования, в кружки и секции через единый портал госуслуг, а также работать в Навигаторе дополнительного образования и вести электронные журналы и дневники.

«Наши специалисты помогут коллегам наладить процессы планирования, проведение и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, наполнение витрин данных на едином портале госуслуг информацией для учащихся, родителей и педагогов», – написал Михаил Ведерников.