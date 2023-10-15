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Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Стругокрасненском районе

Столкновение двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург – Псков произошло в Стругокрасненском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

  • Столкновение двух автомобилей произошло в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей произошло в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей произошло в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей произошло в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей произошло в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей произошло в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ
  • Столкновение двух автомобилей произошло в Струго-Красненском районе
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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