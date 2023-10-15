Два автомобиля столкнулись в Стругокрасненском районе

15:37, 15 октября 2023, ПАИ

Столкновение двух автомобилей на трассе Санкт-Петербург – Псков произошло в Стругокрасненском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.