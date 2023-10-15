Латвия вытеснила Италию из тройки крупнейших поставщиков вина в Россию

17:28, 15 октября 2023, ПАИ

Латвия, вытеснив Италию, вместе с Грузией и Литвой стала одним из крупнейших поставщиков вина в Россию по итогам января – августа 2023 года. Об этом 15 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на свои расчёты на основе данных платформы ООН Comtrade.

Общая выручка трёх стран составила $317,5 млн, при этом экспорт самой Италии сократился на 4 %. За восемь месяцев в Россию в общей сумме было ввезено вина более чем на $485 млн.

Так, на Литву пришлась четверть суммы, а в сравнении с прошлым годом страна нарастила экспорт в Россию на 20,6 %. Грузия увеличила экспорт вина на 19,4 %, до $112,1 млн, а Латвия – на 18,5 %, до $79,5 млн.

При этом Литва и Латвия закупали вино в этом году в Италии (на $59,3 млн), в Испании ($21 млн) и Германии ($14,1 млн).

В десятке крупнейших экспортёров вина в Россию в этом году оказались Италия ($72,7 млн), Испания ($20,8 млн), Польша ($18,3 млн), Германия ($11,3 млн), Чили ($10,4 млн), Португалия ($7,7 млн) и Армения ($6,3 млн).