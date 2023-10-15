Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шри-Ланка отменит визовый сбор для туристов из России

Власти Шри-Ланки планируют бесплатно выдавать визы для туристов из России и ещё четырёх стран, пишет газета «Известия» со ссылкой на министра туризма и земель Харина Фернандо.

По его словам, визовый сбор также намерены отменить для туристов из Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Соответствующий документ уже представлен кабмину на утверждение, подчеркнул политик.

«Цель решения – привлечь больше гостей из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению пяти млн туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы. Кроме того, Шри-Ланка входит в число 20 стран, которые Китай рекомендовал своим гражданам посетить», – пояснил он.

Фернандо добавил, что визы следует получать в целях безопасности.

Отметим, что в настоящее время стоимость визы на Шри-Ланку на срок до 180 дней составляет $50. Виза может быть оформлена в онлайн-режиме или в посольстве страны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 октября 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём отца
15 октября 2023

Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
15 октября 2023

Снаряд времён ВОВ обнаружили в Себежском районе
15 октября 2023

Обладатель звания «Душа земли Псковской» скончался на 90-м году жизни
15 октября 2023

Информационная система Псковской области начнёт работать в новых регионах
15 октября 2023

Облачная погода и местами дожди ожидаются в Псковской области 16 октября
15 октября 2023

Великолучане рассказали, что значит быть отцом
15 октября 2023

Борис Елкин поздравил дорожников с профессиональным праздником

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...