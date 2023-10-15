Шри-Ланка отменит визовый сбор для туристов из России

19:02, 15 октября 2023, ПАИ

Власти Шри-Ланки планируют бесплатно выдавать визы для туристов из России и ещё четырёх стран, пишет газета «Известия» со ссылкой на министра туризма и земель Харина Фернандо.

По его словам, визовый сбор также намерены отменить для туристов из Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Соответствующий документ уже представлен кабмину на утверждение, подчеркнул политик.

«Цель решения – привлечь больше гостей из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению пяти млн туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы. Кроме того, Шри-Ланка входит в число 20 стран, которые Китай рекомендовал своим гражданам посетить», – пояснил он.

Фернандо добавил, что визы следует получать в целях безопасности.

Отметим, что в настоящее время стоимость визы на Шри-Ланку на срок до 180 дней составляет $50. Виза может быть оформлена в онлайн-режиме или в посольстве страны.