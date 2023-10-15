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Общество

День психолога будет отмечаться в России 22 ноября

Новый профессиональный праздник – День психолога – будет отмечаться в России 22 ноября, распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Новая праздничная дата приходится на 22 ноября. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано свыше семи миллионов человек, отметили в Правительстве.

Решение об учреждении новой праздничной даты принято по поручению президента РФ Владимира Путина. Учредить День психолога и отмечать его 22 ноября главу государства попросил один из участников II Конгресса молодых учёных и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.

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