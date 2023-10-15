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Общество

Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе

Предметы времён Великой Отечественной войны обнаружили в Себежском районе, сообщает газета «Призыв» со ссылкой на Владимира Бумакова из восьмой экспедиции добровольческого молодёжно-патриотического проекта «Укрепрайон».

  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Личные вещи немцев времён ВОВ нашли в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»

В колодце дота обнаружили находящийся в отличном состоянии топор 1938 года, а недалеко от бывшей дороги, превратившейся в болото, нашли австрийскую зажигалку.

На бывшей дороге также нашли немецкий подсумок для патронов с полным содержимым, всё производства 1937 года. На обратной стороне подсумка отпечатано клеймо производителя, а на лямке находится вырезанная немцем надпись «ЕР1918». Владимир Бумаков предположил, что, скорее всего, это инициалы немца и год его рождения.

Владимир Бумаков также добавил, что на этой дороге немецкая передовая колонна потерпела поражение от советских солдат.

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