Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём отца
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём отца в своём Telegram-канале.
«Быть отцом – большая ответственность. Это значит быть примером, опорой и поддержкой для своего ребёнка всегда и во всём. А ещё это возможность вместе с детьми веселиться, отдыхать и заново открывать мир вокруг. С праздником всех причастных!» – написал глава региона.
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15 октября 2023
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