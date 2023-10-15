Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём отца

20:18, 15 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём отца в своём Telegram-канале.

«Быть отцом – большая ответственность. Это значит быть примером, опорой и поддержкой для своего ребёнка всегда и во всём. А ещё это возможность вместе с детьми веселиться, отдыхать и заново открывать мир вокруг. С праздником всех причастных!» – написал глава региона.