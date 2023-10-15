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Происшествия

Умер художник и поэт Гавриил Лубнин

Художник и поэт Гавриил Лубнин скончался в возрасте 54 лет в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на группу арт-центра «Гаркундель» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушёл из жизни наш друг, художник, несколькими работами которого украшен наш арт-центр, оформитель ряда альбомов группы «АукцЫон», блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что последние годы Лубнин страдал сильной клинической депрессией и лечился в стационаре, из которого выписался несколько дней назад.

Гавриил Лубнин родится 14 апреля 1969 года. Он сотрудничал как автор нескольких песен с группой «Чирвонцы» и как художник с группой «АукцЫон», был участником многих художественных выставок. Кроме того, он публиковал карикатуры и графику в интернете, его работы есть в коллекции музея современного искусства Эрарта в Петербурге.

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