Пьяную петербурженку за рулём иномарки задержали в Великих Луках
Петербурженка попалась на нетрезвом вождении в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
11 октября полицейские остановили для проверки иномарку на улице Первомайской. Выяснилось, что управляла автомобилем жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Причём ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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