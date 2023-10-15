Пьяную петербурженку за рулём иномарки задержали в Великих Луках

21:47, 15 октября 2023, ПАИ

Петербурженка попалась на нетрезвом вождении в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 октября полицейские остановили для проверки иномарку на улице Первомайской. Выяснилось, что управляла автомобилем жительница Санкт-Петербурга, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Причём ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.