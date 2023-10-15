58-летний мужчина пропал в Новосокольническом районе

22:01, 15 октября 2023, ПАИ

58-летний Сергей Куциков пропал в деревне Маево Новосокольнического района, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

С 15 октября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-серую куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, рыбацкие сапоги-заколенники и серую шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Сергея Куцикова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.