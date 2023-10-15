Школьники сломали позвоночник однокласснику в Петербурге

22:51, 15 октября 2023, ПАИ

Семилетнего мальчика привезли в больницу в Приморском районе Санкт-Петербурга с переломом позвоночника, сообщает 78.ru.

По словам школьника, во время перемены одноклассники схватили его за руки и за ноги и бросили спиной на стол. После удара ребёнок стал жаловаться на боль в области шеи, поэтому родители отвезли его в больницу.

После осмотра врачи диагностировали у мальчика компрессионный перелом седьмого позвонка. Состояние оценили как удовлетворительное. Семья от госпитализации отказалась.