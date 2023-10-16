В России создали сервис ранней диагностики болезни Паркинсона по голосу

23:16, 15 октября 2023, ПАИ

Российские разработчики создали систему, которая способна выявить первые признаки развития болезни Паркинсона по голосу пользователя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда разработчиков из Казани создала сервис обнаружения болезни Паркинсона на ранних стадиях с помощью технологий искусственного интеллекта (нейросети). Система анализирует аудиозаписи с голосами пациентов, выявляя специфические для болезни паттерны речи, возникающие на ранних стадиях развития заболевания, среди них – определённое произношение долгих тянущих звуков и другие особенности», – уточнили в организации.

Пользователь такого сервиса сможет записать и отправить небольшое голосовое сообщение самостоятельно или наговорить его, позвонив по указанному номеру. Нейросеть, обученная на обезличенных данных пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей, обработает сообщение и выдаст результат с оценкой вероятности наличия у тестируемого болезни Паркинсона.

«Чем раньше человек узнает о недуге, тем больше у него шансов <...> [обеспечить] контроль заболевания, улучшить качество жизни и, возможно, замедлить развития болезни. Диагностика происходит без привязки к месту нахождения врача и специализированного оборудования: человек самостоятельно записывает голосовые сообщения и получает результат. Уже в ноябре сервис заработает как полноценная онлайн-услуга, а в следующем году мы планируем предложить его к внедрению в медицинских учреждениях», – сказала кандидат медицинских наук Диана Хасанова.

Отметим, что проект стал участником акселерационной программы платформы НТИ, в рамках которой авторы получили экспертную поддержку.