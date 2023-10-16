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Общество

В России создали сервис ранней диагностики болезни Паркинсона по голосу

Российские разработчики создали систему, которая способна выявить первые признаки развития болезни Паркинсона по голосу пользователя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Команда разработчиков из Казани создала сервис обнаружения болезни Паркинсона на ранних стадиях с помощью технологий искусственного интеллекта (нейросети). Система анализирует аудиозаписи с голосами пациентов, выявляя специфические для болезни паттерны речи, возникающие на ранних стадиях развития заболевания, среди них – определённое произношение долгих тянущих звуков и другие особенности», – уточнили в организации.

Пользователь такого сервиса сможет записать и отправить небольшое голосовое сообщение самостоятельно или наговорить его, позвонив по указанному номеру. Нейросеть, обученная на обезличенных данных пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей, обработает сообщение и выдаст результат с оценкой вероятности наличия у тестируемого болезни Паркинсона.

«Чем раньше человек узнает о недуге, тем больше у него шансов <...> [обеспечить] контроль заболевания, улучшить качество жизни и, возможно, замедлить развития болезни. Диагностика происходит без привязки к месту нахождения врача и специализированного оборудования: человек самостоятельно записывает голосовые сообщения и получает результат. Уже в ноябре сервис заработает как полноценная онлайн-услуга, а в следующем году мы планируем предложить его к внедрению в медицинских учреждениях», – сказала кандидат медицинских наук Диана Хасанова.

Отметим, что проект стал участником акселерационной программы платформы НТИ, в рамках которой авторы получили экспертную поддержку.

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