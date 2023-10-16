На 11,6% увеличилось количество вакансий в пищевом производстве в России за год

23:44, 15 октября 2023, ПАИ

Профессиональный праздник – День работников пищевой промышленности России – традиционно отмечается каждое третье воскресенье октября. В связи с этим сервис SuperJob изучил состояние рынка труда в сфере пищевого производства: наиболее востребованные специальности, динамику спроса и заработных плат.

Количество вакансий в пищевом производстве в России за год увеличилось на 11,6 %, в то время как число резюме практически не изменилось (минус 2 % по сравнению с октябрём 2022 года).

Пищевая промышленность входит в топ-5 производственных отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в октябре. Она занимает пятое место, в то время как на первых четырёх строчках расположились производство промышленного оборудования, производство металлических изделий и заготовок, машиностроение и станкостроение, металлургия.

В сфере пищевого производства наиболее востребованными специалистами являются аппаратчик производственной линии, фасовщик и упаковщик, пекарь и кондитер, мастер производственного участка, инженер-технолог.

За год изменился средний возраст соискателя: у инженеров-технологов – с 37 лет до 40, у инженеров-электриков – с 46 до 49, у электриков и электромонтёров – с 42 до 45, а у фасовщиков-укладчиков – с 35 до 39 лет.

Зарплаты в сфере пищевого производства за год выросли в среднем на 8,3 %.