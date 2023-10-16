Размер комиссий дилеров при продаже автомобилей в кредит могут ограничить

07:12, 16 октября 2023, ПАИ

Размер комиссий дилеров при продаже автомобилей в кредит могут ограничить в России. С этой инициативой к вице-премьеру Денису Мантурову, главам ЦБ и ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС), пишут «Известия».

Большинство новых машин и значительную часть автомобилей с пробегом россияне сегодня приобретают в кредит. При этом автокредиты обходятся всё дороже, и повышение ключевой ставки Центробанка не единственный фактор роста цен, пишет в обращениях НАС.

Так, комиссия за оформление займа у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита Причем сам заём рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, карт «помощи на дороге», аксессуаров, оборудования и прочее.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, необходимо, во-первых, уничтожить экономическую базу для таких злоупотреблений и ввести полный запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля. Во-вторых, нужно ограничить заработки на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера (не выше 4%).

Вместе с этим предлагается внедрить в КоАП штрафы за повторное навязывание товаров, работ и услуг в размере их двукратной стоимости и даже ввести уголовную ответственность «за регулярное, систематическое (более трех раз) навязывание».