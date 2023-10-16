Туманность Ориона запечатлел псковский астроном

07:35, 16 октября 2023, ПАИ

Туманность Ориона смог запечатлеть псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко. Видео он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«А вот так туманность Ориона получается с 600 миллиметрами фокусного расстояния. Туманность Ориона – комплекс облаков газа и пыли общей массой около 10 000 масс Солнца, где происходит активное звездообразование. Удалена эта туманность от Земли, по разным оценкам, на 1300-1600 световых лет», – написал Михаил Прохоренко.