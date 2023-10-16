Продажу алкоголя разрешат на верандах российских кафе и ресторанов

08:18, 16 октября 2023, ПАИ

В России будет разрешено продавать алкоголь на верандах при кафе и ресторанах. Соответствующий законопроект поддержало правительство, пишут «Известия».

Сейчас это запрещено в соответствии со статьей 16 закона 1995 года о госрегулировании алкогольной продукции. Для нарушителей предусмотрены штрафы 200-300 тысяч рублей, а также лишение лицензии.

Правила были разработаны до того, как в заведениях общепита появились системы цифрового контроля движения алкоголя (ЕГАИС), пояснил принимавший участие в разработке законопроекта председатель Федерации рестораторов и отельеров России, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Также в законе отсутствовало понятие летней веранды, отметил он.

«Запрет на вынос алкогольных напитков на открытые веранды часто нарушается. Руководство заведений ссылается на то, что веранда – одно целое с рестораном. Так что здесь фактически есть правовая неопределенность», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Действующие правила торговли спиртным раньше были актуальными, но сейчас сформировалась культура потребления алкоголя, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.