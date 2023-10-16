Общероссийская антинаркотическая акция стартовала в Псковской области

08:56, 16 октября 2023, ПАИ

Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» началась в Псковской области сегодня, 16 октября. Она продлится до 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Традиционно организатором мероприятия выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Полиция призывает граждан проявить бдительность и сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области 66-16-49.

Если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации – обращайтесь по круглосуточному телефону 56-60-16 в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии.