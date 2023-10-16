Два пешехода погибли и девять получили травмы на дорогах Псковской области в октябре

09:41, 16 октября 2023, ПАИ

С начала октября в Псковской области зарегистрировано 11 происшествий с участием пешеходов, в которых два человека погибли и девять (в том числе четверо детей) получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области.

Причем пять ДТП произошло из-за нарушений ПДД самими пешеходами. Транспортные происшествия с пешеходами чаще происходят в темное время суток. Одна из причин таких наездов – плохая видимость людей на проезжей части.

«Помните, что у вас как участников дорожного движения существуют определенные обязанности, – отметили в пресс-службе. – При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Проезжая часть дороги предназначена только для движения транспортных средств, напомнили в ГИБДД. Ходьба и нахождение на проезжей части дороги без цели ее перехода могут привести к несчастному случаю. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. «Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители автомобилей во всех рядах вас заметили, а главное – остановились», – рекомендуют в ГИБДД.