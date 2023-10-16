Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два пешехода погибли и девять получили травмы на дорогах Псковской области в октябре

С начала октября в Псковской области зарегистрировано 11 происшествий с участием пешеходов, в которых два человека погибли и девять (в том числе четверо детей) получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Псковской области.

Причем пять ДТП произошло из-за нарушений ПДД самими пешеходами. Транспортные происшествия с пешеходами чаще происходят в темное время суток. Одна из причин таких наездов – плохая видимость людей на проезжей части.

«Помните, что у вас как участников дорожного движения существуют определенные обязанности, – отметили в пресс-службе. – При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Проезжая часть дороги предназначена только для движения транспортных средств, напомнили в ГИБДД. Ходьба и нахождение на проезжей части дороги без цели ее перехода могут привести к несчастному случаю. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам и только на разрешающий сигнал светофора, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. «Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители автомобилей во всех рядах вас заметили, а главное – остановились», – рекомендуют в ГИБДД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Николай Полидовец покидает должность
16 октября 2023

Псковский зритель стал чаще видеть профессиональный театр – Татьяна Ааб
16 октября 2023

ВИДЕО. В Пскове встречают нового главу Псковской митрополии
16 октября 2023

Епископа Арсения встречают в Пскове
16 октября 2023

«Большие гастроли» театров кукол обсуждают в медиацентре ПАИ
16 октября 2023

Профессора ПсковГУ наградили патриаршей грамотой
16 октября 2023

Вера Баданина покинула пост председателя комитета по ветеринарии Псковской области
16 октября 2023

Схема движения автобусов изменится в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...