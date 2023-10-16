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Общество

За быструю работу псковичи больше всего хотят получить премию – опрос

Самым действенным способом простимулировать псковичей работать быстрее опрошенные назвали премирование на работе. Среди респондентов такой точки зрения придерживаются 84% представителей компаний и 51% работников. Об этом говорят данные исследования сервиса SuberJob.

На втором месте у обеих категорий опрошенных – интерес к работе (56 и 48% соответственно). 52% работодателей уверены в положительном влиянии на скорость труда похвалы начальства, но на самом деле это важно лишь 14% псковичей, на третьем месте у экономически активных граждан – стремление проявить себя (25% голосов). Работодатели также переоценивают важность таких факторов мотивации, как отсутствие возможности переложить ответственность на других сотрудников и контроль со стороны руководства.

Каждый второй представитель компаний уверен, что похвала начальства стимулирует персонал работать активнее, однако одобрение руководства важно лишь одному из семи сотрудников. 

Дедлайны подстегивают работать активнее каждого десятого, но представители компаний подобный фактор вообще не считают значимым.

Мужчины чаще признавались, что их заставляют поторапливаться дедлайны. Женщины более чувствительны к похвале начальства, работают активнее из интереса к своему делу или чтобы проявить свои способности. 

Любовь к работе, похвала, желание показать себя и соревновательный момент влияют на скорость работы и горожан до 34 лет.

Для респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей самый действенный способ заставить работать активнее – премирование.

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