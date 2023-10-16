Асфальт на 32 дворовых территориях отремонтировали в Великих Луках
Работы по благоустройству 32 объектов выполнили в рамках ремонта дворовых территорий и въездов во дворы в Великих Луках в этом году. Об этом сообщает Luki News со ссылкой на главу города Николая Козловского.
Работы прошли общественную приёмку. Также подрядчик устранил все замечания, которые были выявлены ранее.
«Сегодня погодные условия позволяют и дальше продолжать благоустройство Великих Лук. На данный момент основное внимание направлено на асфальтирование дорог и тротуаров. Также набирает оборот традиционный осенний месячник по благоустройству города. Призываю всех неравнодушных жителей активнее включаться в работу», – сказал Николай Козловский.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 октября 2023
Нина Туманова: «Большие гастроли» дают российскому зрителю возможность увидеть новое