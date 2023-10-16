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Общество

Асфальт на 32 дворовых территориях отремонтировали в Великих Луках

Работы по благоустройству 32 объектов выполнили в рамках ремонта дворовых территорий и въездов во дворы в Великих Луках в этом году. Об этом сообщает Luki News со ссылкой на главу города Николая Козловского.

Работы по благоустройству дорог прошли в Великих Луках. Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Работы прошли общественную приёмку. Также подрядчик устранил все замечания, которые были выявлены ранее.

«Сегодня погодные условия позволяют и дальше продолжать благоустройство Великих Лук. На данный момент основное внимание направлено на асфальтирование дорог и тротуаров. Также набирает оборот традиционный осенний месячник по благоустройству города. Призываю всех неравнодушных жителей активнее включаться в работу», – сказал Николай Козловский.

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