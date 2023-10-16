Свобода онлайн: дополнительные 50 ГБ стали доступны абонентам билайна по подписке

16:52, 16 октября 2023, ПАИ

Всё больше абонентов ищут способы увеличить объём гигабайт в рамках своего тарифа. Именно поэтому билайн предлагает своим клиентам услугу под названием «Подписка 50 ГБ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

С появлением стриминговых сервисов и платформ для онлайн-игр количество потребляемого интернет-трафика значительно возросло. Чтобы удовлетворить потребности своих абонентов, билайн предоставил возможность увеличить объём гигабайт. Подписка в 50 ГБ может быть актуальна для клиентов с подключёнными дополнительными номерами. Таким образом один абонент может обеспечить не только себе, но и своим родным больше видео, музыки и игр.

«Подписка 50 ГБ» также может подойти активным пользователям социальных сетей и стриминговых сервисов. С большим объёмом интернет-трафика они смогут загружать и просматривать контент, общаться с друзьями и делиться впечатлениями.

Услуга доступна всем абонентам «Тарифа UP»: как новым, так и действующим. Продукт оператора «Тариф UP» представляет собой тариф-конструктор, который позволяет настроить количество минут, гигабайт, SMS под индивидуальные потребности клиента.

Оформить дополнительный пакет гигабайт можно через личный кабинет пользователя на сайте билайна или в мобильном приложении оператора билайн (12+). Абонентская плата за месяц составит 299 рублей. Оплата подписки будет производиться в дату её подключения независимо от ежемесячного списания по «Тарифу UP».

«Подписка 50 ГБ» доступна во Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях.

Подключить услугу можно до 22 февраля 2024 года. Все подробности о предложении и ограничениях доступны по ссылке beeline.ru.

Успейте оформить подписку и наслаждайтесь мобильным интернетом от билайн!

Реклама. Услуга несовместима с любыми другими услугами, которые предоставляют дополнительные ГБ. Дополнительные ГБ действуют в сети билайн, кроме Чукотского АО. Абонент может изменить пакет ГБ и минут (в пределах доступных комбинаций с изменением размера абонентской платы, при этом начинается новый расчётный период), выбрать и поменять набор дополнительных опций.

ПАО «Вымпелком».