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ФК «Псков» стал чемпионом Псковской области по футболу

Футбольный клуб «Псков» занял первое место на чемпионате Псковской области по футболу. Финальная часть соревнований в формате «Финал четырёх» прошла в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 13 по 15 октября.

«Псков» стал чемпионом Псковской области по футболу. Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

В первом туре псковская «Стрела» сыграла вничью с «Псковом» со счётом 1:1. Во втором матче великолукский «Экспресс» со счётом 7:1 одолел команду из Опочки. Во втором туре «Стрела» вновь показала ничейный результат против «Экспресса». «Псков» в свою очередь оказался сильнее «Опочки» – 4:0. В финальных играх чемпионата «Стрела» добыла первую победу против «Опочки» – 2:3. А «Псков» в решающем матче справился с великолучанами со счётом 4:1 и забрал себе трофей чемпиона Псковской области по футболу. Второе место досталось псковской «Стреле», а на третьем месте расположился великолукский «Экспресс».

«Псков» в решающем матче справился с великолучанами со счётом 4:1

Также по итогам турнира были объявлены обладатели индивидуальных наград. Игрок ФК «Псков» Антон Паранин был признан лучшим бомбардиром чемпионата. Его сокомандник Александр Алексеев получил статуэтку в номинации «Лучший игрок». Максим Литвинов из «Стрелы» стал лучшим вратарём турнира. Также среди серебряных призёров отдельной награды удостоился Егор Александров как лучший нападающий турнира. Великолучанин Константин Лобанов был признан лучшим защитником, а игрок «Опочки» Денис Шанин – лучшим полузащитником.

  • Обладатели индивидуальных наград
    Фото: Андрей Лупанов
  • Обладатели индивидуальных наград
    Фото: Андрей Лупанов
  • Обладатели индивидуальных наград
    Фото: Андрей Лупанов
  • Обладатели индивидуальных наград
    Фото: Андрей Лупанов
  • Обладатели индивидуальных наград
    Фото: Андрей Лупанов
  • Обладатели индивидуальных наград
    Фото: Андрей Лупанов

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