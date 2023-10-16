День рождения отпразднует институт образования и социальных наук ПсковГУ 17 октября

10:04, 16 октября 2023, ПАИ

День рождения отпразднует институт образования и социальных наук Псковского государственного университета завтра, 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Торжественное мероприятие пройдёт в главном корпусе вуза (площадь Ленина, 2) в аудитории № 304. Начало в 18:00.

«Студенты смогут принять участие в небольшой, но интересной викторине. Ждём всех желающих, кто хочет больше узнать о нашем институте», – отметили в официальной группе института в соцсети «ВКонтакте».