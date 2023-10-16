«Большие гастроли» театров кукол обсуждают в медиацентре ПАИ

11:04, 16 октября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая гастролям театров кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 октября.

Как Псковский театр кукол стал участником федерального проекта, как псковскую труппу встретили зрители Архангельска, как прошло знакомство актёров, что покажут архангелогородцы псковичам, что гости ждут от гастролей.

Об этом и не только расскажут директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб и заслуженная артистка России Нина Туманова.