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Происшествия

29 псковских водителей сели за руль пьяными на минувшей неделе

С 9 по 15 октября сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1548 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано шесть водителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 21 – получили травмы различной степени тяжести.

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