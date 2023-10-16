29 псковских водителей сели за руль пьяными на минувшей неделе

10:24, 16 октября 2023, ПАИ

С 9 по 15 октября сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1548 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Выявлено 29 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано шесть водителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 21 – получили травмы различной степени тяжести.