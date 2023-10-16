Впервые в псковской больнице провели бронхоскопию под наркозом

10:40, 16 октября 2023, ПАИ

Впервые в Псковской областной инфекционной клинической больнице провели бронхоскопию под наркозом. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Бронхоскопия – диагностическая процедура, которая позволяет исследовать верхние и нижние дыхательные пути. Исследование позволяет диагностировать воспалительные процессы и опухоли, увидеть и удалить инородные тела, очистить бронхи от слизи.

Процедура проводится только в условиях стационара. Во время исследования с пациентом находится анестезиологическая бригада, которая следит за его состоянием и контролирует весь процесс, отметили в комитете.

Бронхоскопия под наркозом позволяет врачам получить более точную информацию и сразу же приступить к лечению, если в процессе исследования выявляются изменения, требующие медицинского вмешательства.